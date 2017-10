Ipo Pirelli, Banca Imi valuta equity 7,6-8,7 mld euro - studio

MILANO, 4 settembre (Reuters) - Gli analisti di Banca Imi valutano l‘equity di Pirelli tra 7,6 e 8,7 miliardi di euro sulla base di una comparazione con i concorrenti e di una analisi con il Dcf (discounted cash flow)

E’ quanto emerge da uno studio che Reuters ha potuto consultare.

“A nostro avviso il profilo finanziario superiore di Pirelli e una crescita degli utili attesi maggiore giustificano un premio nei confronti dei player Tier 1, almeno per quanto riguarda le attività alto di gamma”, si legge nello studio della banca.

Banca Imi è joint global coordinator e joint bookrunner, oltre che sponsor ai fini della quotazione delle azioni sul mercato telematico azionario e responsabile del collocamento nell‘ambito dell‘offerta pubblica.

(Elisa Anzolin)

