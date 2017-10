Pirelli, presenta domanda di quotazione, in borsa fino al 40% del capitale

* In borsa fino a 40% capitale con greenshoe

MILANO, 4 settembre (Reuters) - Pirelli ha presentato domanda di quotazione, prevede lo sbarco in borsa a ottobre con massimo il 40% del capitale, inclusa la greenshoe e promette una cedola pari al 40% dell‘utile netto.

Lo dice una nota della società, precisando che le azioni saranno cedute da Marco Polo International Italy Spa, che é attualmente l‘unico socio, attraverso un‘offerta rivolta al pubblico indistinto e un contestuale collocamento istituzionale.

Marco Polo è detenuta al 65% da Fourteen Sundew, società di diritto lussemburghese controllata indirettamente da ChemChina; per il 22,40% da Camfin, controllata indirettamente da Marco Tronchetti Provera e partecipata da UniCredit e da Intesa Sanpaolo e per il 12,60% da Long Term Investments Luxembourg (LTI).

“Alla data del presente comunicato, si stima che l‘offerta di vendita, inclusa l‘opzione greenshoe, possa avere a oggetto fino al 40% del capitale sociale di Pirelli”, dice la nota.

Per quanto riguarda i lock-up sulle azioni sono previste scadenze differenziate. Marco Polo assumerà impegni di lock-up per 180 giorni rispetto alle azioni possedute indirettamente da LTI e di 365 giorni per le restanti azioni possedute indirettamente da Fourteen Sundew e da Camfin, decorrenti dalla data di avvio delle negoziazioni.

“A partire dall‘approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018, è prevista una politica dei dividendi che contempla la distribuzione del 40% del risultato netto consolidato nell‘arco del piano industriale 2017–2020”, dice la nota.

