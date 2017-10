Ipo, range per Neodecortech 3,9-4,5 euro, capitalizzazione fino a 45 mln

MILANO, 1 settembre (Reuters) - Neodecortech ha fissato a 3,9-4,5 euro la forchetta indicativa di prezzo del collocamento su Aim Italia.

La società, si legge in un comunicato, produce carte decorative e pannelli nobilitati utilizzati nel settore dell‘interior design.

L‘offerta contempla un aumento di capitale per massimi 12,1 milioni di euro rivolto ad investitori istituzionali, un aumento di capitale per massimi 2 milioni riservato al retail e un terzo aumento per massimi 300.000 euro rivolto ai dipendenti. Con i primi due aumenti il collocamento non potrà comunque superare un controvalore complessivo di 12,1 milioni di euro; quindi, il controvalore massimo dell‘intera operazione è pari a 12,4 milioni.

L‘azionista di controllo ha destinato un numero massimo di 783.247 azioni ordinarie al servizio di un meccanismo di remedy shares qualora l‘azienda quest‘anno non raggiunga un ebitda di 15 milioni e un utile di 4,5 milioni, mentre per il 2018 le soglie sono fissate a un ebitda di 17 milioni e un utile di 7 milioni.

La capitalizzazione pre-money sarà compresa tra 39 e 45 milioni. Ai dipendenti verrà riservato uno sconto massimo del 7%.

E’ prevista un‘opzione greenshoe; se esercitata, il flottante sarà compreso tra il 25 e il 27% circa.

Il bookbuilding andrà da lunedì 4 a venerdì 15 settembre.

Nel primo semestre Neodecortech ha riportato un valore della produzione consolidato proforma (dati preconsuntivi) pari a circa 62,5 milioni, ebitda di 6,7 milioni ed ebit di 3,7 milioni. Nel 2016 ha realizzato un valore della produzione consolidato pro-forma pari a 115,7 milioni e un ebitda di 15,6 milioni.

Nel processo di quotazione Neodecortech è assistita da Advance Sim (nomad), Banca Profilo (global coordinator e specialist), Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners (legal advisor), Boldrini, Marchese, Pesarese & Associati (consulenza fiscale), Bdo (Società di Revisione), Studio Lombardini, Matteoni, Berti & Associati (advisor riassetto societario).

Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana, con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon le parole “Pagina Italia” o “Panorama Italia” Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia