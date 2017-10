Pirelli, società resterà italiana, dopo Ipo Marco Polo perde direzione

* Marco Polo non svolge più funzioni direzione e coordinamento

MILANO, 31 agosto (Reuters) - Pirelli, in vista della quotazione attesa a ottobre, garantisce sul fatto che la società resterà italiana e dice che Marco Polo, controllata da Cnrc (China National Tyre and Rubber Co), non svolge più funzioni di direzione e coordinamento.

Una nota della società informa inoltre che Marco Tronchetti Provera, che viene confermato vicepresidente esecutivo e AD, avrà un “ruolo fondamentale” nel dirigere il top management della società e un “ruolo chiave nella designazione del suo successore nel 2020”.

A tutela di tutti gli azionisti sono previste “specifiche disposizioni statutarie indirizzate a preservare nel tempo” elementi di Pirelli quali “la localizzazione in Italia della sede e del centro direzionale del gruppo, così come il controllo del know how tecnologico”.

Secondo la nota, il cda sarà composto da 15 amministratori di cui 8 indipendenti. Il presidente di Cnrc Ren Jianxin sarà presidente di Pirelli.

Lo statuto vieta espressamente il trasferimento di partecipazioni, fino al 2020, esclusi quelli realizzati nell‘ambito dell‘Ipo e quelli legati a pegni per i finanziamenti bancari di alcune società, inclusa Marco Polo.

Il 65% del capitale di Marco Polo Italy è detenuto indirettamente da Cnrc; il 12% dalla holding lussemburghese LTI; il 22,4% da Camfin, che è controllata da Tronchetti Provera e partecipata anche da Intesa Sanpaolo e UniCredit .

L‘operazione prevede che Cnrc scenda sotto il 50% del capitale della società.

Secondo alcune fonti l‘Ipo, che dovrebbe concludersi tra fine settembre e inizio ottobre, prevede che l‘azionista di Pirelli, Marco Polo International Italy, metterà in vendita tra il 30 e il 40% della società di pneumatici.

Tronchetti Provera ha parlato di quarto trimestre, escludendo il collocamento in Cina.

