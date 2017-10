Gamenet presenta richiesta di ammissione a quotazione su MTA

MILANO, 29 agosto (Reuters) - Gamenet ha presentato a Borsa Italiana la richiesta di ammissione alla quotazione sul mercato MTA e a Consob la domanda di approvazione del prospetto.

La quotazione delle azioni ordinarie di Gamenet Group, dice una nota, permetterà alla società di sviluppare la crescita e rappresenterà un‘opportunità per i soci TCP LUX Eurinvest (Trilantic Capital Partners Europe) e Intralot Italian Investments di valorizzare le proprie partecipazioni (rispettivamente al 79,068% e al 20% del capitale sociale).

Gamenet ha ricavi annui intorno a un miliardo di euro e una raccolta sopra i 7 miliardi. E’ nata nel 2016 dall‘unione di Gamenet e Intralot Italia.

Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon “Pagina Italia” o “Panorama Italia” Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia