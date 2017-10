MyBest, Cda convocherà assemblea per quotazione su Aim

MILANO, 29 agosto (Reuters) - Il Cda di MyBest Group, piattaforma omnicanale che confronta prezzi e prodotti offerti dalle principali utility di energia elettrica, gas, telefonia, pay-tv e internet tv, ha esaminato il progetto di ammissione in Borsa sul mercato Aim e ha deciso sottoporlo in assemblea ai soci.

L‘assemblea degli azionisti, dice una nota, sarà chiamata a deliberare anche il relativo aumento di capitale, con esclusione del diritto di opzione, fino ad un ammontare massimo di 30 milioni.

