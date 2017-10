Estra, da assemblea ok a sbarco in Borsa in primavera 2018

MILANO, 29 agosto (Reuters) - L‘assemblea della multiutility toscana Estra ha dato il via libera al processo che porterà, nella primavera dell‘anno prossimo, alla quotazione in Borsa al segmento Star dell‘Mta.

Lo si legge in un comunicato, in cui si precisa che la struttura definitiva dell‘offerta, che non supererà il 49%, sarà stabilità in un secondo momento, a seguito dell‘ingresso di Multiservizi di Ancona nel capitale.

In un‘intervista a Reuters lo scorso maggio, l‘amministratore delegato Alessandro Piazzi aveva dichiarato di puntare ad una quotazione a novembre di quest‘anno, probabilmente tramite un‘offerta di vendita e sottoscrizione .

