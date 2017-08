Ipo, un debutto al giorno su Aim questa settimana

MILANO, 17 luglio (Reuters) - Quella iniziata oggi è una settimana fitta di Ipo sul mercato Aim Italia, con un debutto al giorno.

Dopo l'esordio, oggi, in deciso rialzo di Culti Milano , domani sarà la volta di Pharmanutra, azienda pisana di prodotti nutraceutici e dispositivi medici, che nelle scorse settimane ha raccolto circa 20 milioni, il 30% dei quali apportati da Ipo Club.

Mercoledì invece si attende il debutto di Glenalta, la Spac promossa da Stefano Malagoli, Gino Lugli, Luca Giacometti, Silvio Marenco, Lorenzo Bachschmid e Dario Di Iorio, che ha raccolto 98 milioni nell'Ipo.

Giovedì invece sarà la volta di Sit, che esordirà sull'Aim dopo la fusione con la Spac Industrial Stars of Italy 2 .

Infine a chiudere la settimana, venerdì, sarà la spac Sprint Italy promossa da Fineurop, Gerardo Biagiotti, Matteo Carlotti e Francesco Pintucci.

Alle numerose quotazioni sull'Aim contribuisce anche l'introduzione dei Pir, i piani individuali di risparmio.

"Sul mercato c'è un eccesso di liquidità e gli investitori vanno alla ricerca di opportunità", spiega Roberto Lottici, fund manager di Banca Ifigest.

"Penso che l'introduzione dei Pir rappresenti una grossa componente, ma anche il fatto che il mercato italiano inizia a essere percepito diversamente, in modo più positivo", ha aggiunto il fund manager, sottolineando che in ogni caso le caratteristiche del mercato Aim non si prestano a tutti gli investitori.

(Elisa Anzolin)

