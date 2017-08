Glenalta, la Spac approderà su Aim il 19/7, raccolti 98 milioni

MILANO, 17 luglio (Reuters) - La nuova spac Glenalta debutterà sull'Aim mercoledì prossimo, il 19 luglio, dopo aver raccolto 98 milioni nell'Ipo, a fronte di richieste pari a quasi il doppio.

E' quanto spiegato a Reuters da Stefano Malagoli, amministratore delegato e promotore della Spac assieme a Gino Lugli, Luca Giacometti e Silvio Marenco - i quattro che avevano già promosso Glenalta Food, che poi si è fusa con Orsero - oltre che a Lorenzo Bachschmid e Dario Di Iorio.

"La spac ha chiuso a 98 milioni, nonostante avesse ricevuto richieste per 190 milioni", ha spiegato Malagoli, sottolineando che si è deciso di mantenere fermo l'ammontare a 98 milioni per non fare scissioni e realizzare un'unica operazione.

Malagoli ha anticipato che la società target che stanno cercando, per acquisirne una quota e poi fondersi, dovrà avere un Ebitda intorno ai 20-50 milioni, o un equity value tra i 200 e i 400 milioni, a seconda della quota che la Spac acquisirà e che tendenzialmente dovrebbe essere di minoranza.

A differenza della precedente Spac, Glenalta non sarà vincolata al settore alimentare, ma sarà 'generalista'. A questo proposito, Luca Giacometti ha precisato che al momento stanno guardando al settore meccanico, del packaging, farmaceutico e tessile o meccanico-tessile, ma senza escludere altri comparti.

Il periodo temporale per portare a termine l'operazione sarà di 18 mesi, estendibili a 24.

Malagoli ha aggiunto che il book ha visto il retail (anche se con una quota minima di sottoscrizione abbastanza alta, a 100.000 euro) a circa il 40% e gli istituzionali, prevalentemente italiani, al 60%.

"Nel complesso abbiamo più di 400 investitori, questo è positivo per la liquidità una volta che la società sarà quotata", ha spiegato Malagoli.

Un impulso alla richiesta di azioni è arrivato anche dall'introduzione dei Pir.

I Pir "hanno decisamente favorito sia le Ipo tradizionali che le Spac", ha sottolineato Luca Giacometti.

(Elisa Anzolin)

