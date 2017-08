Ipo doBank, richieste pari a 4,65 volte offerta

MILANO, 13 luglio (Reuters) - L'offerta di azioni doBank , finalizzata alla quotazione a Piazza Affari, si è chiusa con richieste pari a 4,65 volte l'offerta.

Ad esito del collocamento, si legge in un comunicato del servicer, la capitalizzazione sarà pari a circa 704 milioni. Avio deterrà il 54,4% del capitale sociale, percentuale destinata a scendere al 50,1% in caso di esercizio integrale della greenshoe.

Circa 6,352 milioni di azioni sono state assegnate a 23 investitori qualificati in Italia, 31,818 milioni di azioni a 80 investitori istituzionali all'estero.

Ieri il prezzo è stato fissato a 9 euro. Il debutto avverrà domani, 14 luglio.

