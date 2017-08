Tip rileverà, tramite TIPO, 20% di Chiorino, obiettivo quotazione

MILANO, 12 luglio (Reuters) - TIP pre IPO (TIPO), società partecipata da TIP - Tamburi Investment Partners, ha stretto un accordo per rilevare il 20% di Chiorino, uno dei leader mondiali nel settore dei nastri di trasporto e di processo, dall'omonima famiglia.

L'obiettivo comune della famiglia Chiorino e di TIPO, dice una nota, è la quotazione in borsa entro 4/5 anni.

Chiorino prevede un fatturato consolidato di oltre 110 milioni nel 2017, in crescita di circa l'8,5%, e negli ultimi anni ha un Ebitda margin stabilmente superiore al 20%.

