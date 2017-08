Ipo doBank, guidance prezzo ristretta a 9-9,25 euro per azione - fonti

MILANO, 12 luglio (Reuters) - La guidance sul prezzo dell'Ipo di doBank è stata ristretta a 9-9,25 euro, rispetto all'iniziale forchetta di 8,35-10,25 euro.

E' quanto riferiscono due fonti vicine alla situazione, precisando che le nuove indicazioni di prezzo sono state comunicate agli investitori ieri.

L'offerta di doBank si chiude oggi e il debutto in Borsa è previsto per il 14 luglio.

(Elisa Anzolin)

