IN PRIMO PIANO-La situazione degli Npl in Italia

> ANALISI - Banche, tutti pronti per grande abbuffata su npl, si teme rischio bolla > SCHEDA - Npl, cosa fa un servicer, operatività e tassi di recupero > TABELLA - Npl, i principali servicer attivi in Italia > TABELLA - Npl, le principali transazioni attese sul mercato nei prossimi mesi > TABELLA - Npl, principali deal chiusi da inizio 2015 ad oggi > Npl, volumi transazioni attesi in 2017 oltre 60 mld - studio PwC > TABELLA - Npl, i principali servicer attivi in Italia 