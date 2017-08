Ntv, al momento Ipo non sul tavolo - Montezemolo

MILANO, 3 luglio (Reuters) - Ntv non vede l'ingresso di nuovi fondi nel capitale, dopo che la settimana scorsa Peninsula Capital ha acquisito da alcuni dei soci una quota del 13%, e al momento l'ipotesi quotazione non è sul tavolo.

E' quanto spiegato dal fondatore e azionista del gruppo di trasporto ferroviario Luca Cordero di Montezemolo a margine dell'Innovation Summit 2017 organizzato da Deloitte.

"Prima o poi ne parleremo (dell'Ipo) ma non è un discorso né di queste ore, né di questi giorni", ha risposto ai giornalisti, sottolineando che l'ingresso di Peninsula nel capitale "non prelude per il momento a nulla".

"I soci sono soddisfatti. C'è molto da lavorare. Siamo alla vigilia di un incremento del 50% dei treni e delle tratte e credo che ci siano delle buone prospettive sperando che le regole del gioco si mantengano sempre chiare", ha aggiunto Montezemolo.

"Il primo semestre sta andando bene", ha concluso.

(Elisa Anzolin)

