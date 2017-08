DoBank punta a payout di almeno 65%, in Borsa il 20 luglio

MILANO, 30 giugno (Reuters) - DoBank, che oggi ha avviato il roadshow dell'Ipo e che prevede di approdare a Piazza Affari il prossimo 20 luglio, punta a distribuire almeno il 65% dell'utile netto sotto forma di dividendo ai propri azionisti.

È quanto spiegato dall'amministratore delegato del primo servicer in Italia, Andrea Mangoni, durante la conferenza stampa di presentazione dell'Ipo.

Il manager ha inoltre sottolineato che la società non prevede di fare acquisizioni di altri servicer, ma ha lasciato la porta aperta per l'acquisizione di 'servizi ancillari', che al momento contano per circa il 4% dei ricavi del gruppo.

"Non è la nostra priorità il consolidamento di questo mercato (del servicing), non abbiamo bisogno di fare acquisizioni", ha spiegato l'AD. "Se ci saranno acquisizioni, queste riguarderanno i cosiddetti business ancillari", ha aggiunto.

DoBank è un 'pure servicer' con 81 miliardi di euro di npl in gestione. L'azionista è Avio, un veicolo controllato da fondi che fanno capo a Fortress Group.

Manuela Franchi, responsabile per il Finance, M&A e IR di doBank, ha spiegato che l'operazioen ha suscitato l'interesse soprattutto di investitori esteri, soprattutto anglosassoni, mentre c'è stato un interesse da parte degli investitori italiani "proporzionalmente inferiore".

Per quanto riguarda la tipologia di investiori che hanno manifestato interesse è un "mix equilibrato" tra fondi long e hedge fund.

(Elisa Anzolin)

