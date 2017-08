Factoring, Creval finalizza partnership con Generalfinance, compra 47% per 11 mln

MILANO, 29 giugno (Reuters) - Creval ha finalizzato oggi l'accordo con Generalfinance (GF), controllata del Gruppo General Holding (GGH), per lo sviluppo di una partnership strategica nel settore factoring che prevede, tra l'altro, l'acquisizione da parte della banca del 46,81% con un investimento complessivo di 11 milioni di euro.

Lo annuncia una nota precisando che l'operazione -- che avrà un impatto per Creval di 7 punti base sul Cet1 ratio -- si inserisce nelle iniziative per "attivare tutti gli strumenti opportuni per ridurre progressivamente il peso dei crediti problematici del gruppo e per sviluppare prodotti factoring".

Dall'investimento in GF, di cui è prevista la quotazione in borsa, Creval si aspetta "un interessante ritorno economico", come dichiarato nella nota dal direttore generale Mauro Selvetti.

Nel dettaglio l'operazione prevede l'acquisto da parte di Creval di azioni di GF per 4 milioni e la sottoscrizione e liberazione, sempre da parte di Creval, di un aumento riservato di GF per un controvalore di 7 milioni incluso sovrapprezzo.

Generalfinance è un intermediario attivo nel settore del finanziamento alle imprese che ha sviluppato una specifica competenza nel finanziamento di aziende in procedura o comunque in "special situations". Nel 2016 ha avuto un giro d'affari annuo di circa 275 milioni realizzando un utile netto di circa 2 milioni. Punta ad aumentare la top line a 510 milioni nel 2019, con un cagr del 23%, raddoppiando l'utile (cagr del 26%).

