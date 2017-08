Ipo doBank, offerta max 43,38% capitale, range prezzo 8,35-10,25 euro

MILANO, 29 giugno (Reuters) - L'offerta di doBank, finalizzata all'ammissione in borsa, avrà per oggetto un massimo del 35,63% del capitale, per una valutazione massima della società, sulla base del range indicativo di prezzo, di 802 milioni di euro.

E' quanto si legge in un comunicato relativo all'approvazione del prospetto da parte di Consob.

L'offerta potrà salire al 43,38% in caso di integrale esercizio della facoltà di Avio Sarl di incrementarla.

E' prevista l'opzione greenshoe, pari al 10% delle azioni offerte: in caso di integrale esercizio, le azioni oggetto dell'offerta rappresenteranno complessivamente il 39,19% del capitale, in caso di mancato esercizio della facoltà di incremento, o il 47,71% del capitale sociale, se Avio Sarl deciderà di aumentare l'offerta.

Al termine del collocamento, Avio arriverà a detenere una partecipazione residua pari al 58,62% del capitale, in caso di integrale esercizio della greenshoe, ovvero il 50,1%, in caso di incremento dell'offerta e greenshoe.

I libri del collocamento istituzionale verranno aperti il 30 giugno.

Avio ha individuato un intervallo di valorizzazione indicativa del capitale economico compreso tra circa 653 e 802 milioni, pari a 8,35-10,25 euro per azione.

Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana, con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon le parole "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia