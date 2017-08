PUNTO 1-Esselunga, raggiunto accordo tra azionisti, prospettiva quotazione - fonti

(Aggiunge altri dettagli)

MILANO, 21 giugno (Reuters) - Gli eredi di Bernardo Caprotti hanno raggiunto un accordo che prevede la fusione della parte immobiliare e dei supermercati Esselunga, con la prospettiva di arrivare alla quotazione.

Lo dicono tre fonti confermando indiscrezioni stampa.

Giuliana Albera e la figlia Marina Caprotti hanno il 70% di Esselunga (supermercati) e il 55% di Villata Partecipazioni (immobili), mentre i figli di primo letto Giuseppe e Violetta, da molti anni in cattivi rapporti con l'altro ramo della famiglia, hanno le quote di minoranza.

Secondo quanto riferiscono le fonti, le trattative tra i componenti della famiglia, assistite da una schiera di legali e dall'advisor Citigroup, hanno subito un'accelerazione negli ultimi giorni per arrivare nella notte a un accordo che nel giro di un paio di anni dovrebbe portare il gruppo in Borsa. Anche se, secondo una delle persone interpellate, "questa è una delle opzioni, non l'unica".

Il primo passo sarà l'acquisizione per contanti da parte di Esselunga della quota di Villata Partecipazioni in mano a Violetta e Giuseppe Caprotti (45%) più metà delle quote di Giuliana e Marina (il 22,5% complessivo). L'azionariato di Esselunga resterà in forte maggioranza in mano alla seconda moglie del fondatore e alla loro figlia, mentre i due figli maggiori monetizzeranno la partecipazione della società immobiliare ricevuta in eredità.

Giuseppe e Violetta potrebbero uscire definitivamente dal gruppo in caso di quotazione.

La sola Esselunga ha chiuso il 2016 con 7,5 miliardi di fatturato, mentre Villata Partecipazioni, proprietara tra l'altro di 83 immobili commerciali in gran parte affittati a Esselunga, ha un patrimonio netto (da bilancio 2016) di 416,6 milioni di euro.

