CORRETTO-Infront rinvia progetto quotazione per esplorare alternative

(Precisa che non si tratta della società di marketing sportivo italiana ma di una omonima società estera)

19 giugno (Reuters) - Infront ha posticipato il suo progetto di quotazione per esplorare altre alternative.

La società tecnologica di analisi, trading e informazioni di mercato ha spiegato che la decisione di rinviare le procedure per l'Ipo fa seguito al forte interesse ricevuto per la società.

Anche la quotazione ha suscitato interesse da parte di investitori istituzionali e il progetto potrebbe essere ripreso in un secondo tempo, dice una nota.

Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia