Finlogic ammessa ad Aim Italia, inizio negoziazioni 9 giugno

MILANO, 7 giugno (Reuters) - Finlogic ha ricevuto l'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni ordinarie e dei Warrant Finlogic 2017-2020 sul mercato Aim Italia.

Lo rende noto un comunicato della società -- attiva nel settore dell'information technology per la codifica e l'identificazione automatica dei prodotti -- aggiungendo che l'inizio delle negoziazioni è previsto per venerdì 9 giugno.

Il controvalore complessivo delle risorse raccolte attraverso l'operazione ammonta a 6,3 milioni rispetto a una domanda complessiva di circa 2 volte il quantitativo offerto, si legge nella nota.

L'ammissione a quotazione è avvenuta a seguito del collocamento di 1.750.000 azioni ordinarie di nuova emissione. Il prezzo unitario è stato fissato a 3,60 euro; sulla base di tale prezzo è prevista una capitalizzazione di mercato pari a 24,3 milioni. Il flottante della società post quotazione sarà pari al 25,93% del capitale sociale.

Nel 2016 Finlogic ha registrato ricavi consolidati pari a 18,8 milioni, in crescita del 16% rispetto al 2015, un Ebitda di circa 3 milioni ed un Ebitda margin del 16%. Il gruppo opera prevalentemente in Italia, dove ha realizzato circa il 94% del fatturato consolidato, mentre all'estero è attivo in paesi come Francia, Svizzera, Belgio e Spagna.

