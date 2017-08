SocGen lancia Ipo per 23% filiale Ald Automotive

PARIGI, 5 giugno (Reuters) - Societe Generale lancia un'Ipo per vendere fino al 23% della sua filiale per il leasing auto Ald Automotive, in un'operazione che vale potenzialmente 1,6 miliardi di euro.

Lo ha riferito oggi la banca francese.

Il range di prezzo indicativo per l'Ipo è tra i 14,20 e 17,40 euro per azione, con il pricing atteso per il 15 giugno.

SocGen ha spiegato che la vendita di azioni, la più grande Ipo francese negli ultimi 18 mesi, contribuirà ad accelerare lo sviluppo di Ald, che gestisce una flotta mondiale di 1,4 milioni di veicoli.

La vendita iniziale di 80.820.728 azioni esistenti, rappresentanti il 20% del capitale di Ald, porterà il fatturato lordo tra 1,148 miliardi di euro e 1,406 miliardi di euro, si legge in una nota della banca.

La dimensione globale dell'offerta avrà dunque un range tra 1,32 e 1,62 miliardi di euro, aggiunge il comunicato.

L'operazione valorizza Ald tra i 5,74 e i 7,04 miliardi di euro. Lo sbarco su Euronext Paris è atteso per il 16 giugno.

Credit Suisse, JP Morgan e SocGen sono joint global coordinator, mentre BofA Merrill Lynch, Barclays, Citigroup, Deutsche Bank e Hsbc agiscono come joint bookrunner.

