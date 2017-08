Wiit ammessa all'Aim, debutto lunedì 5 giugno

MILANO, 2 giugno (Reuters) - Borsa Italiana ha ammesso alle negoziazioni su Aim Italia (Mercato alternativo del capitale) le azioni ordinarie di Wiit Spa, attiva nel mercato dei servizi Cloud Computing per le imprese.

Il debutto è previsto per lunedì 5 giugno, dice una nota.

L'ammissione è avvenuta a seguito di un collocamento istituzionale di azioni al prezzo unitario di 45 euro per un controvalore complessivo di 31,9 milioni, compresa l'opzione di Over Allotment. Il flottante è pari al 24,1% del capitale (27,7% in ipotesi di totale esercizio della Greenshoe).

Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia