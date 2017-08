Indel B, prezzo offerta fissato a 23 euro per azione, in parte bassa forchetta

MILANO, 16 maggio (Reuters) - Il prezzo dell'offerta di Indel B è stato fissato a 23 euro per azione, nella parte bassa della forchetta indicativa di 22-27 euro.

E' quanto si legge in una nota della società specializzata nella produzione di minifrigoriferi per il settore automotive ma anche, ad esempio, per hotel e nautica da diporto.

La società debutterà quindi sull'Mta il prossimo 19 maggio con una capitalizzazione di circa 128,4 milioni.

Il flottante sarà pari al 25,53% del capitale.

Coordinatore dell'offerta e joint bookrunner è stata Banca Imi, mentre Banca Akros è stata joint bookrunner.

