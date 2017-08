Indel B con Ipo punta a crescere per linee esterne, vede M&A entro anno -AD

MILANO, 5 maggio (Reuters) - Indel B, la società della famiglia Berloni che produce minifrigoriferi destinati principalmente al settore automotive, ha deciso di quotarsi principalmente per potersi espandere per linee esterne, con acquisizioni che potrebbero vedersi già quest'anno.

E' quanto spiegato dall'amministratore delegato Luca Bora, durante la conferenza stampa di presentazione dell'Ipo.

L'offerta di vendita e sottoscrizione, partita ieri, è pari al 25,5% del capitale della società. La forchetta di prezzo è stata fissata a 22-27 euro per azione, intervallo che implica una capitalizzazione della società post aumento di 123-151 milioni.

"Oltre a voler portare avanti la crescita per linee interne, c'è la volontà di iniziare un percorso di crescita per linee esterne", ha spiegato l'AD, sottolineando che quest'ultimo è l'obiettivo fondamentale della quotazione.

"Ci sono dei target a cui stiamo lavorando", ha aggiunto. Rispondendo a una domanda dei giornalisti, Bora ha quindi sottolineato che con le acquisizioni la società punta anche a "diversificare", che si tratti di aree geografiche o di prodotti.

"Potrebbe essere dato qualche annuncio nel corso dell'anno", ha concluso l'AD.

L'offerta, dedicata a investitori istituzionali, consiste di 1.425.000 azioni di cui 425.000 messe in vendita dall'azionista AMP (veicolo di Paolo, Annalisa e Massimo Berloni) e 1.000.000 nuove azioni, che potrebbero quindi permettere alla società di dotarsi di 22-27 milioni di euro di risorse fresche.

La società, che realizza la maggior parte dei propri ricavi in Italia (circa 26%) e in Europa (circa 57%), ha archiviato il 2016 con ricavi totali per circa 90 milioni, un Ebitda di 15,7 milioni e un utile di 9,7 milioni.

Il debutto sull'Mta è atteso per il prossimo 19 maggio.

Banca Imi è coordinatore dell'offerta, joint bookrunner e sponsor. Banca Akros è joint bookrunner.

