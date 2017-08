Indel B, parte oggi offerta per Ipo, forchetta 22-27 euro, debutto 19 maggio

MILANO, 4 maggio (Reuters) - Via libera di Consob e Borsa Italiana alla quotazione sul Mta di Indel B, società della famiglia Berloni attiva nei sistemi di refrigerazione mobile, che è stata valorizzata 100,8-123,7 milioni o 22-27 euro per azione e il cui debutto è atteso il 19 maggio.

A partire da oggi saranno destinate a soli investitori istituzionali 1,425 milioni di azioni, il 25,53% del capitale (esclusa l'eventuale opzione greenshoe) rinvenienti da un aumento di capitale (1 milione di azione) e dalla vendita da parte dell'azionista (425.000 azioni). L'offerta si chiuderà il 15 maggio.

Il coordinatore dell'offerta è Banca Imi che è anche e joint bookrunner del collocamento istituzionale con Banca Akros.

