Unieuro, esercitata parzialmente opzione greenshoe

MILANO, 3 maggio (Reuters) - Il consorzio di banche dell'Ipo di Unieuro ha esercitato parzialmente l'opzione greenshoe prevista nell'ambito del collocamento istituzionale.

E' quanto si legge in una nota, dove si sottolinea che l'opzione è stata esercitata per 537.936 azioni su 636.363 oggetto di over allotment.

"Inclusa la greenshoe il collocamento istituzionale ha riguardato pertanto 6.901.573 azioni ordinarie di Unieuro Spa, pari a circa il 35% del capitale sociale, per un controvalore complessivo di circa 75.917.303 euro", conclude la nota.

