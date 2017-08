Guala Closures, aPriori a maggio sceglierà banche per ipo o vendita -fonti

FRANCOFORTE, 13 aprile (Reuters) - Guala Closures ha in cantiere la quotazione o il passaggio di mano della quota di controllo, sulla base di una valutazione pari ad oltre 1 miliardo di euro.

E' quanto riferiscono alcune fonti vicine alla situazione.

Il principale azionista del gruppo attivo nella produzione di soluzioni per l'imbottigliamento, aPriori Capital Partners, terminerà alla fine del mese in corso i colloqui con le banche d'affari in vista di un'ipo o di un processo di vendita.

Guala Closures dovrebbe chiudere il 2017 con un ebitda di circa 110 milioni. Gli azionisti -- oltre ad aPriori vi sono l'operatore di private equity NB Renaissance e il management (guidato dall'AD e presidente, Marco Giovannini), riunti in GLC Holdings -- puntano ad una valutazione pari ad 11-12 volte il margine operativo lordo, dicono le fonti.

L'ipo è una delle opzioni sul tavolo per il gruppo, che ogni anno vende oltre 14 miliardi di tappi: una strada possibile è la cessione ad un operatore industriale o ad un fondo. Secondo le fonti, in passato è stata respinta un'offerta fatta da Kkr , giudicata insufficiente.

Credit Suisse, che ha orchestrato il collocamento di un bond da 510 milioni di euro nel novembre scorso, riferiscono le fonti, dovrebbe giocare un ruolo di primo piano nel definire il futuro del gruppo.

Nei primi nove mesi dell'anno scorso Guala Closures ha registrato ricavi per 369 milioni e un ebitda di 74,5 milioni.

Sbarcata a Piazza Affari nel dicembre 2005, Guala Closures è stata delistata nell'estate 2008.

I soggetti citati non hanno voluto commentare o non è stato possibile avere una dichiarazione.

(Arno Schuetze)

Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana, con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon le parole "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia