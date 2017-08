Sit Group, dopo fusione con IndStars2 giù debito e 70 mln per eventuale M&A

MILANO, 11 aprile (Reuters) - Sit Group, dopo la fusione con la Spac Industrial Stars of Italy che la porterà a quotarsi sull'Aim, vedrà una sostanziale riduzione del debito e avrà circa 70 milioni di liquidità che potrebbero essere utilizzati per eventuali acquisizioni.

E' quanto spiegato dai promotori di IndStars2 (Attilio Arietti e Giovanni Cavallini) e dal management della società durante la conferenza di presentazione della business combination tra la Spac e il gruppo specializzato nella produzione e commercializzazione di componenti per gli apparecchi a gas a uso domestico.

La società si trova infatti in una posizione di forte indebitamento legata a un'operazione di leverage buyout che ha portato Federico de Stefani a diventare azionista unico con l'acquisizione delle quote in mano agli altri rami della famiglia.

Con la fusione con IndStars 2 e l'apporto da parte di quest'ultima di un importo fino a circa 50 milioni (l'ammontare esatto dipenderà dall'esercizio del diritto di recesso da paret dei soci della Spac), si procederà a una rinegoziazione e abbattimento del debito (proforma per il 2016 dovrebbe scendere a 66,3 milioni da 124,8 milioni), con la conseguente 'drastica' riduzione degli oneri fionanziari e l'aumento dell'utile netto, si legge nella presentazione.

Per quanto riguarda la futura crescita per linee esterne, Arietti ha spiegato che ci saranno a disposizione circa "70 milioni di liquidità". A chi gli chiedeva se ci fossero già obiettivi in vista, Arietti si è limitato a rispondere che ci sono "delle speranze", "in business molto vicini e complementari a quello di Sit", mentre per quanto riguarda l'area geografica "può essere sia l'Italia che l'estero".

Durante la presentazione, i promotori della Spac hanno spiegato che l'intenzione della società è di passare dall'Aim all'Mta entro il primo semestre del 2018.

(Elisa Anzolin)

