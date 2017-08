Indel B, in trim1 ricavi +14% a 24,7 mln, acquisirà 40% brasiliana Elber

MILANO, 11 aprile (Reuters) - Indel B ha chiuso il primo trimestre con ricavi da vendita per 24,7 milioni, in crescita del 14% su anno, mentre al 31 marzo la posizione finanziaria netta era negativa per 9 milioni.

E' quanto si legge in una nota, dove inoltre si annuncia la firma di un contratto preliminare per l'acquisizione del 40% della brasiliana Elber Industria de Refrigeracao Ltda, specializzata nella produzioni di mini fridge e sistemi di refrigerazione per il settore automotive e tempo libero, per 3,4 milioni.

La società ha presentato domanda di ammissione alla quotazione lo scorso 8 marzo e, secondo alcune fonti, punta ad approdare in Borsa entro maggio.

