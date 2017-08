Woolrich, nasce nuova holding sotto controllo italiano, borsa entro 5 anni

MILANO, 29 novembre (Reuters) - Nasce Woolrich International, la holding che controllerà la produzione, la distribuzione e i diritti associati al marchio dei famosi piumini, che sarà controllata dall'italiana WP Lavori in Corso e che potrebbe sbarcare in Borsa entro 5 anni.

In una nota si annuncia infatti che l'azienda americana Woolrich Inc si è fusa con Woolrich Europe del gruppo WP Lavori in Corso, licenziataria del marchio per l'Europa e l'Asia, dando vita a Woolrich International.

"L'accordo comprende tutte le attività industriali, i diritti associati al marchio e l'intera rete distributiva", precisa il comunicato.

Una fonte vicina alla situazione spiega che WP Lavori in Corso aveva fatto un'offerta di acquisto agli azionisti di Woolrich International, che è stata accolta per circa due terzi. WP Lavori in Corso e i soci rimasti di Woolrich Inc hanno quindi proceduto a mettere insieme le attività. Nella società nata da questa fusione - spiega ancora la fonte - WP Lavori in Corso, fondata da Cristina Calori, ha quasi il 90% del capitale, mentre i vecchi azionisti di Woolrich International poco più del 10%.

Woolrich International, che avrà sede legale a Londra, prevede di chiudere l'anno fiscale 2016 con un fatturato di 170 milioni di euro, che dovrebbe poi salire a 266 milioni entro il 2020.

L'espansione sarà supportata da un piano di investimenti di circa 45 milioni, con l'obiettivo di raggiungere un totale di oltre 60 punti vendita.

"Woolrich International ha come obiettivo al termine della realizzazione del piano quadriennale una Ipo presso una borsa internazionale al fine di sostenere la seconda fase di crescita sui mercati emergenti e con più alto potenziale", spiega il comunicato. "L'attuazione dell'Ipo sarà valutata anche alla luce di alleanze strategiche che possano portare ad una accelerazione della realizzazione del piano 2017 - 2020".

Banca Imi e Unicredit hanno agito come advisor finanziari di WP lavori in Corso. Deloitte Financial Advisory ha agito in qualità di financial advisor per Woolrich Europe Spa. Financo, LLC. ha agito in qualità di financial advisor per Woolrich Inc.

(Elisa Anzolin)

