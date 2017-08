FS, quotazione 30-35% 'long haul' in seconda metà 2017 - Cfo

MILANO, 23 novembre (Reuters) - Si dovrebbe concretizzare nella seconda metà del 2017 la quotazione in Borsa della divisione di Ferrovie dello Stato in cui confluiranno l'Alta velocità e gli altri treni a lunga percorrenza.

Lo ha detto il Cfo dell'azienda Stefano Pierini, a margine di un convegno organizzato da S&P a Milano.

"Sarà verosimilmente nella seconda metà dell'anno prossimo" ha risposto Pierini ad un domanda sui tempi dell'Ipo, confermando il progetto già annunciato dai vertici aziendali di portare in Borsa la cosiddetta divisione 'long haul' di Ferrovie, e non la holding, con una quota non inferiore al 30% .

"Sarà il 30, 35%, vedremo, ma non meno del 30%" spiega Pierini.

