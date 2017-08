Santander riacquista 50% Asset Management da fondi, studia opzioni per Allfunds

16 novembre (Reuters) - Santander ha raggiunto un accordo per il riacquisto del 50% di Santander Asset Management da Warburg Pincus e General Atlantic e studia diverse alternative per la vendita della sua quota in Allfunds Bank, tra cui un'Ipo.

Il riacquisto delle quote di Santander Asset Management peserà sul Cet1 a fine 2017 per 11 punti base.

Secondo quanto riferito da alcune fonti qualche giorno fa Santander e Intesa Sanpaolo, che controllano ciascuno il 50% di Allfunds, hanno in programma di lanciare entro fine anno la vendita della piattaforma di fondi Allfunds Bank per la quale si sono fatti avanti già alcuni operatori di private equity.

