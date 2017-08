IN BREVE-Italgas vede capitalizzazione tra 3,2-4 mld, farà gare gas Torino, Venezia-AD

7 novembre (Reuters) -

* Italgas vede una capitalizzazione tra 3,2-4 mld euro, ha dichiarato l'AD Paolo Gallo in Borsa in occasione del debutto oggi a Piaffa Affari della società nata a seguito della scissione da Snam, ha dichiarato l'AD Paolo Gallo

* Italgas parteciperà alle gare di distribuzione gas per l'Atem a Torino (presentazione offerte scade 27 dicembre) e a Venezia (scadenza marzo), non a Milano dove la società non è presente non avendo concessioni, ha aggiunto Gallo Per il comunicato integrale: Per altre informazioni