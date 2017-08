RPT-Ipo, tedesca Varta punta a raccogliere 200 mln

(Elimina refuso in titolo)

FRANCOFORTE, 3 novembre (Reuters) - Il produttore di batterie tedesco Varta progetta di raccogliere fino a 200 milioni di euro per investimenti e acquisizioni dalla vendita di nuove azioni attraverso un'Ipo che dovrebbe portarla alla Borsa di Francoforte.

Varta ha spiegato che 50 milioni saranno utilizzati per un nuovo impianto, ma la società punta anche ad acquisizioni, in particolare di produttori di sistemi di stoccaggio di energia, vedendo l'Italia e l'Australia come mercati in crescita.

Varta è specializzata in batterie per apparecchi acustici, per cuffie e strumenti elettronici da portare addosso, così come nei sistemi di stoccaggio di energia generata dai pannelli solari sulle case o sugli immobili commerciali.

Montana Tech Components resterà l'azionista di maggioranza dopo la quotazione, che dovrebbe valutare la società, quasi senza indebitamento, oltre 400 milioni di euro.

Varta si aspetta di ottenere una valutazione simile a Sonova, William Demant o Amplifon.

Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia"

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia