GF Group si fonde con Glenalta e approda all'Aim con il nome Orsero

MILANO, 28 ottobre (Reuters) - GF Group si fonderà per incorporazione in Glenalta approdando in borsa al segmento Aim con il nuovo nome di Orsero per poi richiedere il passaggio al MTA.

Lo annuncia una nota precisando che GF Group è stata valutata 80 milioni di euro, valore sceso ai fini del concambio a 55 milioni. Sulla base di tali valutazioni, il rapporto di cambio è stato determinato in 43 azioni ordinarie di Glenalta di nuova emissione ogni 50 azioni ordinarie GF Group detenute.

Per effetto della fusione, che dovrebbe completarsi entro il febbraio 2017, i soci di GF Group deterranno una partecipazione che sarà compresa fra il 40% e il 49% a seconda del numero di azioni di Glenalta eventualmente oggetto del diritto di recesso.

La capitalizzazione di mercato attesa al primo giorno di quotazione di Orsero sarà compresa fra 138 milioni nello scenario di recesso minimo a 114 milioni nello scenario di recesso massimo.

"Orsero, in considerazione delle dimensioni del proprio business, si propone di richiedere il passaggio dall'AIM Italia al Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana quanto prima e comunque entro i 24 mesi successivi alla data di efficacia della fusione", dice la nota.

