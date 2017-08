PUNTO 1-Avio, fusione con Space 2 e sbarco in Borsa, Leonardo sale al 28%

(aggiunge dettagli da note Space 2 e Leonardo)

MILANO, 20 ottobre (Reuters) - La spac Space 2 e Leonardo Finmeccanica acquisiranno l'85,68% del capitale sociale di Avio (il 14,32% restante è già in mano a Leonardo) e successivamente Avio si fonderà in Space 2, ritrovandosi quotata a Piazza Affari entro il primo trimestre del 2017.

Sono questi i passaggi fondamentali di una complicata operazione che permetterà al fondo di private equity Cinven - che al momento ha circa l'81% di Avio, con l'altro 4,53% in mano ai manager - di uscire dal capitale della società specializzata nello sviluppo di sistemi di propulsione per lanciatori spaziali e nel trasporto spaziale.

Al termine dell'operazione - spiega una nota - Leonardo si ritroverà con il 28% della società aeropsaziale a fronte di un esborso di 43 milioni, che include anche una quota parte di nuove risorse da destinare alla società.

Andando nel dettaglio dell'operazione, Space 2, Leonardo e alcuni manager di Avio, tramite il veicolo 'In Orbit', acquisiranno tutto il capitale sociale di Avio non detenuto da Leonardo, ovvero l'85,68%, per 137 milioni, sulla base di una valutazione del 100% della società di 160 milioni.

Attraverso la business combination saranno conferiti ad Avio anche capitali tra 57 e 80 milioni, a seconda di alcune variabili, che saranno destinati a supportare i piani di sviluppo della società.

In seguito Avio si fonderà in Space 2 e si ritroverà quotata in borsa.

Se non sarà esercitato nessun diritto di recesso da parte degli azionisti di Space 2 (in quanto Spac, gli azionisti devono approvare l'operazione), l'azionariato di Avio sarà il seguente:

Leonardo avrà il 28,15%, i manager il 3,85% e Space Holding (società promotrice di Space) il 3,81% e infine gli attuali soci di Space 2 complessivamente il 64,19%, che di fatto sarà il flottante una volta quotata.

Space 2 userà per l'operazione solo una parte dei fondi di cui è dotata (154 milioni di euro, circa la metà del suo patrimonio attuale), mentre il restante confluirà in Space 3, attraverso una scissione parziale e proporzionale della società. Space 3 punta a essere quotata sul Miv.

Space 2 conta tra i promotori Gianni Mion, Sergio Erede, Carlo Pagliani, Edoardo Subert, Alfredo Ambrosio, Elisabetta De Bernardi e Roberto Italia, che è anche senior adviser di Cinven, secondo il sito web del fondo.

Avio ha chiuso il 2015 con ricavi in crescita su anno del 24% a 280 milioni e un ebitda adjusted di 35,5 milioni. La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2015 era negativa per 28 milioni circa.

Leonardo è stata assistita da Bnp Paribas e Mediobanca e Space2 da Leonardo&Co - Houlihan Lokey.

