Avio, Leonardo raddoppia quota, nozze con Space2 e sbarco in Borsa

MILANO, 20 ottobre (Reuters) - Avio si fonderà con Space2 e sbarcherà in Borsa entro il primo trimestre dell'anno prossimo a seguito di un riassetto che prevede l'uscita dell'attuale socio di maggioranza Cinven e l'aumento della partecipazione di Leonardo Finmeccanica.

Quest'ultima, spiega una nota, salirà al 28% dal 14% di Avio, attiva nelle tecnologie di propulsione spaziale, sborsando 43 milioni.

La parte restante della partecipazione di Cinven sarà acquistata da Space2, veicolo già quotato con cui Avio si fonderà, approdando così in Borsa con un flottante superiore al 65%. L'operazione di acquisizione, che vede in campo anche alcuni manager di Avio con il 5%, valorizza la società circa 160 milioni di euro.

Grazie alla fusione per incorporazione di Avio in Space2 - che prevede l'assegnazione ai soci di Avio diversi da Space2 di azioni ordinarie emesse da Space2 sulla base di una valorizzazione di 10 euro per azione - Avio beneficerà di nuove risorse finanziarie fino a un massimo di 80 milioni, che consentiranno di accelerare i propri piani di crescita e di innovazione tecnologica.

L'operazione impiegherà circa 154 milioni del patrimonio di Space2, pari alla metà della sua attuale dotazione di capitale.

La rimanente porzione di patrimonio, al netto dell'esborso che Space2 dovesse sostenere a fronte dell'esercizio del diritto di recesso, confluirà nella necostituita Space3, anch'essa special purpose acquisition company quotata sul mercato Miv, fino al 31 luglio 2018.

