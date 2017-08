Ipo, spac Innova Italy raccoglie 100 mln euro

MILANO, 17 ottobre (Reuters) - La spac Innova Italy 1, che vede tra i promotori anche l'ex AD di Enel Fulvio Conti e l'ex AD di Finmeccanica Alessandro Pansa, ha raccolto 100 milioni di euro nel collocamento di azioni con abbinati warrant finalizzato alla quotazione sull'Aim.

L'offerta aveva come oggetto 10 milioni di azioni, vendute al prezzo di 10 euro ciascuna.

E' quanto si legge in una nota, dove si sottolinea che l'azionariato è ora composto principalmente da investitori istituzionali italiani, per il 32% private banking, per il 26% casse di previdenza e fondazioni bancarie, per il 22% banche, per il 16% asset manager e per il 4% assicurazioni.

"Innova Italy 1 sottoporrà, entro 24 mesi, all'assemblea degli azionisti un progetto di aggregazione con una società industriale", spiega la nota. "Il capitale raccolto consentirà a quest'ultima di finanziare un piano di sviluppo della tecnologia, di evoluzione dei prodotti e di espansione in nuovi mercati - da realizzarsi sia attraverso processi di crescita organica che mediante acquisizione di altre aziende".

La spac dovrebbe sbarcare sull'Aim il prossimo 19 ottobre.

