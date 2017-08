Mondo Tv avvia procedura quotazione controllata spagnola a Madrid

MILANO, 10 ottobre (Reuters) - Il Cda di Mondo TV ha assunto alcune deliberazioni propedeutiche all'avvio della procedura di distribuzione di azioni Mondo TV Iberoamerica con lo scopo di consentirne la diffusione per l'ammissione della controllata al mercato denominato MAB gestito dalla Borsa di Madrid, specificamente destinato alle Pmi in forte espansione.

Lo dice una nota precisando che la diffusione delle azioni al pubblico avverrà mediante l'assegnazione gratuita da parte della controllante Mondo TV ai propri soci di azioni rappresentanti circa il 25% del capitale sociale di Mondo TV Iberoamerica.

Il gruppo prevede che la diffusione delle azioni della controllata avverrà con un rapporto di assegnazione di 9 azioni Mondo TV Iberoamerica per 100 azioni Mondo TV possedute a un valore di 1,53 euro per azione, per un totale distribuito di circa 3,8 milioni di euro.

E' previsto un dividendo cash straordinario pari a 2 centesimi per azione per un totale di circa 555.000, aggiunge il comunicato.

L'assegnazione gratuita sarà infatti effettuata da Mondo TV attraverso la distribuzione di un dividendo in natura ai propri azionisti come distribuzione di utili. "Poiché l'operazione potrebbe avere effetti fiscali per gli azionisti assegnatari, si propone altresì la contestuale distribuzione di un dividendo in denaro a supporto degli azionisti nel far fronte a tali effetti; si segnala che la parte in denaro distribuita ammonta a circa il 15% del valore distribuito in natura", si legge nella nota.

Il completamento della procedura dovrebbe essere realizzato entro il quarto trimestre 2016.

