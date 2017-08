Telefonica punta a quotare O2 a Londra quest'anno - fonti

LONDRA, 27 settembre (Reuters) - Telefonica punta a quotare circa il 30% della sua divisione britannica di telefonia mobile O2 a Londra quest'anno, secondo quanto riferito a Reuters da alcune fonti.

Il numero uno di Telefonica Jose Maria Alvarez-Pallete ha chiesto alle banche di accelerare i lavori preparatori, sperando di poterla quotare a dicembre, hanno spiegato le fonti.

"Sperano di quotare O2 all'inizio di dicembre, ma Telefonica non vuole prendersi rischi non necessari se le condizioni di mercato peggiorano", spiega una delle fonti.

L'operazione potrebbe slittare al primo trimestre del 2017 nel caso di incertezza sul mercato.

