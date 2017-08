Ipo, parte offerta di Innova Italy 1, punta a raccogliere fino a 100 mln

MILANO, 26 settembre (Reuters) - Parte oggi l'Ipo di Innova Italy 1, una nuova spac promossa tra gli altri dall'ex AD di Enel Fulvio Conti e dall'ex AD di Finmeccanica Aessandro Pansa, che si propone di raccogliere fino a 100 milioni di euro con l'obiettivo di sbarcare in Borsa il prossimo 19 ottobre.

E' quanto si legge in un documento inviato agli investitori dalle banche che seguono l'operazione, tutta in aumento di capitale.

Secondo il documento l'Ops, riservata a investitori istutuzionali, parte oggi e si concluderà il 13 ottobre. Saranno offerte fino a 10 milioni di azioni al prezzo di 10 euro per ciascuna azione. Previsto anche un sistema di assegnazione di warrant.

Innova Italy 1 vede come soci paritari Augent Partners, Fulvio Conti (che è anche presidente), Francesco Gianni, Alessandro Pansa e Magenta Consulting, secondo il documento di preammissione di Borsa Italiana pubblicato venerdì scorso.

Come tutte le Spac (Special purpose acquisition company), la società si propone di individuare una società target con cui fondersi, portandola a sua volta in Borsa. Secondo il documento di pre-ammissione, Innova Italy 1 "si propone di indirizzare la propria attività di investimento verso società di medie dimensioni (equity value indicativamente tra 150-300 milioni di euro pre-business combination), non quotate", mentre si escludono le società attive nei settori immobiliare, dei servizi finanziari, delle energie rinnovabili, dei giochi e delle scommesse e società in fase di start-up.

Nell'Ipo Banca Imi è global coordinator, nomad e specialist, oltre che joint bookrunner assieme a Banca Akros.

(Elisa Anzolin)

