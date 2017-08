Valentino, AD ribadisce che Ipo dipende da mercato, non scontato in 2017

MILANO, 21 settembre (Reuters) - L'AD di Valentino Stefano Sassi ribadisce che i tempi della quotazione dipendono dalle condizioni del mercato e che quindi non è scontato che si faccia neanche nel 2017.

"Il 2016 non mi sembra l'anno giusto. Vedremo come sarà il 2017 ma non abbiamo fretta, aspettiamo le condizioni di mercato migliori", ha dichiarato Sassi a margine di un evento in occasione dell'avvio della settimana della moda.

(Giulia Segreti)

