Sec ammessa a negoziazioni su Aim di Londra, debutta domani

MILANO, 25 luglio (Reuters) - Sec, società italiana di relazioni pubbliche, è stata ammessa alle negoziazioni sull'Aim della Borsa di Londra, dove debutterà domani.

E' quanto si legge in una nota, dove si precisa che nell'Ipo sono state collocate oltre 2,2 milioni di azioni derivanti da un aumento di capitale al prezzo di 1,51 sterline per azione (1,8 euro), per un totale di quasi 3,4 milioni di sterline (circa 4 milioni di euro).

"La capitalizzazione dell'emittente prevista alla data di inizio delle negoziazioni è quindi pari a 22 milioni di euro", spiega il comunicato.

Il flottante della società post quotazione sarà pari a circa il 20% del capitale sociale.

