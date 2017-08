Ipo, Vetrya presenta comunicazione pre-ammissione all'Aim

MILANO, 13 luglio (Reuters) - Vetrya, società specializzata nello sviluppo di servizi digital, applicazioni e soluzioni broadband, annuncia di aver presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione con l'obiettivo di sbarcare sull'AIM a fine luglio.

E' quanto si legge in una nota.

"La società intende utilizzare i proventi netti derivanti dalla parte in sottoscrizione dell'offerta, che sarà principalmente in aumento di capitale, per supportare i piani di crescita, attraverso lo sviluppo del core business tramite espansione internazionale", spiega il comunicato, aggiungendo che guarderà anche alle opportunità di crescita per linee esterne.

Vetrya è assistita da Banca Finnat in qualità di nomad e global coordinator e da Ambromobiliare in qualità di consulente finanziario.

Nel 2015 la società ha registrato un valore della produzione di 37 milioni e un Ebitda di 5 milioni. Prevede di chiudere il 2016 con ricavi pari a circa 46 milioni (rispetto a 35 milioni nel 2015) e un Ebitda pari a circa 6 milioni.

