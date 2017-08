Valentino, questo non è anno per quotazione, per il 2017 "vediamo" - AD

MILANO, 21 giugno (Reuters) - L'AD di Valentino è prudente sui tempi di quotazione che non sarà certamente quest'anno e non dà per scontata neppure per il 2017.

"Non c'è nessuna quotazione per il momento, non mi sembra l'anno per quotarsi, adesso è troppo presto", ha detto Stefano Sassi a margine del Summit della Camera nazionale della moda.

"Abbiamo già manifestato la volontà di quotarci ed è ancora valida", ha proseguito. Alla domanda se l'Ipo sarà nel 2017 il manager ha risposto: "chissà, vediamo".

(Claudia Cristoferi)

