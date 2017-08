Enav punta a quotazione in prima metà luglio - AD

ROMA, 8 giugno (Reuters) - Enav punta a quotarsi nelle prime due settimane di luglio.

E' quanto spiegato dall'amministratore delegato Roberta Neri durante un'audizione in Commissione Trasporti, sottolineando che questa tempistica, che non si discosta molto da quella annunciata inizialmente di effettuare l'operazione entro il primo semestre, tiene già in considerazione il fatto che il 23 giugno ci sarà il referendum sulla Brexit.

La manager ha sottolineato che i potenziali investitori di Enav sono soggetti istituzionali, grandi fondi, anche se ci sarà una parte dedicata al retail.

A una domanda sulla valorizzazione della società, Neri ha risposto che "è ancora presto, non ci sono ancora indicazioni su quello che può essere il valore di riferimento".

