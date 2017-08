Veneto Banca, Bper attenta a territorio ma no dossier aperto - Vandelli

ROMA, 31 maggio (Reuters) - Bper è interessata al territorio veneto, dove è gia presente, ma ribadisce di non avere alcun dossier aperto su Veneto Banca che nei prossimi giorni lancerà l'offerta per lo sbarco in borsa con un aumento di capitale da un miliardo di euro.

Lo ha detto l'AD Alessandro Vandelli a margine della relazione del governatore di Bankitalia.

"Siamo attenti al territorio dove siamo già presenti", ha detto Vandelli interpellato sull'interesse della banca nel Veneto.

L'AD ha spiegato che il gruppo emiliano guarda più alla regione, inteso come mercato bancario, che alle singole banche e nello specifico di Veneto Banca ha ribadito di non avere alcuna operazione sul tavolo.

Relativamente al progetto di trasformazione in Spa per ottemperare alla riforma sulle banche popolari, Vandelli ha inoltre ricordato che ottobre sarà il mese più probabile per tenere l'assemblea straordinaria sul cambio di governance.

(Luca Trogni)

