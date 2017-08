Popolare Vicenza, Fondazione Cariverona continua a seguire sviluppi turnaround

MILANO, 4 marzo (Reuters) - Nei confronti dell'iter avviato da Popolare Vicenza, la cui assemblea si riunisce domani per la trasformazione in Spa, il debutto in borsa e l'aumento di capitale, la posizione della Fondazione Cariverona resta quella di continuare a "seguire con attenzione tutti gli sviluppi possibili" nel processo di risanamento.

Lo dice una nota della Fondazione, tra gli azionisti principali di UniCredit con una quota di 3,47%.

"La Fondazione Cariverona mantiene la posizione - espressa in più sedi dal presidente Mazzucco - di ascolto verso il territorio e verso i suoi soggetti finanziari ed economici" scrive il comunicato.

Gia ad aprile dell'anno scorso, poco dopo la riforma delle popolari approvata a fine marzo dal parlamanto, Cariverona aveva espresso interesse per gli sviluppi del mondo delle popolari del territorio, in particolare Banco Popolare e Pop Vicenza.

Si riunisce domani a Vicenza l'assemblea della Popolare: la parte ordinaria della riunione dei soci si occuperà della richiesta di ammissione a quotazione all'Mta e del buyback, quella straordinaria discute della trasformazione in Spa e dell'aumento di capitale a pagamento da 1,5 miliardi di euro.

Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia