Cina, Postal Bank sceglie banche per Ipo entro estate - fonti

27 gennaio (Reuters) - Postal Savings Bank of China (PSBC) ha dato mandato a cinque banche d'investimento come sponsor per l'Ipo a Hong Kong, un'operazione che potrebbe valere fino a 15 miliardi di dollari americani.

E' quanto riferiscono alcune fonti.

PSBC IPO-PSBC.HK ha scelto Bank of America Merrill Lynch, China International Capital Corp (CICC), Goldman Sachs, JPMorgan e Morgan Stanley, hanno spiegato le fonti.

UBS agirà come financial adviser, ha aggiunto una fonte.

L'Ipo, che dovrebbe valere tra i 12 e i 15 miliardi di dollari, dovrebbe avere luogo prima dell'estate, spiega un'altra fonte.

No comment da PSBC.

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia