FS, obiettivo Ipo in 2016 ma dipende da azienda e mercati - Morando

MILANO, 25 gennaio (Reuters) - L'obiettivo del governo è quotare Ferrovie dello Stato nel 2016 ma prima è necessario predisporre l'azienda a una tale operazione e guardare le condizioni dei mercati.

E' quanto spiegato dal vice ministro all'Economia Enrico Morando a margine di un convegno.

A una domanda sulla quotazione di FS nel 2016, così come previsto, Morando ha risposto: "Noi lavoriamo in funzione di questo obiettivo, però il processo deve essere misurato con la predisposizione di tutte le condizioni interne all'azienda, come abbiamo fatto con Poste italiane e Rai Way; in secondo luogo bisogna tenere d'occhio le condizioni del mercato".

(Elisa Anzolin)

